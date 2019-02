Fundstück 141 Alvin Curran - Maritime Rites

Von Paul Paulun

Auf einem Roadtrip im Sommer 1984. Vier Wochen lang reisen der Komponist Alvin Curran und die Künstlerin Melissa Gould entlang der Ostküste Nordamerikas - von Südkanada bis nach Washington DC. Unterwegs nehmen sie sämtliche Nebelhörner, Schiffssirenen und Glocken auf, die ihnen begegnen.

Heute, im GPS-Zeitalter, sind viele solcher akustischen Signale zur Orientierung auf See obsolet geworden und verschwunden. Was für eine sinnliche Erfahrung Navigation davor war, hört man beim Stück ‘Maritime Rites’, das Curran aus den Aufnahmen entwickelt hat. Und man bekommt es auch erklärt: vom Chef der US-Küstenwache in New York, Daniel Warrington.

Von der Kassetten-Compilation SoundViews Volume One: Sources, erschienen 1990 bei ¿What Next? Recordings.