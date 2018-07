Fundstück 125 Can - Ethnological Forgery Series #27

Von Paul Paulun

Ein Großteil der Musik der Kölner Krautrockpioniere Can beruhte auf langen kollektiven Spontankompositionen im Studio. Zwischen 1968 und ’74 hat es die Band dabei immer wieder auch auf das Terrain anderer Kulturen verschlagen. Deren Musik imitierten sie mit ihren eigenen Mitteln und einer guten Prise Humor - lange bevor der kitschige Weltmusik-Hype der Achtzigerjahre einsetzte.

Die Ergebnisse dieser Exkursionen sammelten Can in einer Serie, die sie ironisch als ‘Ethnologische Fälschungen’ betitelten. Die Nummer 27 von 1970 erinnert mich an den Musikstil Gagaku, der in Japan seit dem 7. Jahrhundert am Hof des Kaisers gespielt wird.

Von dem Album Unlimited Edition, zuerst erschienen 1976 bei Harvest.