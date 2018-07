Fundstück 124 Ror Wolf – Der Ball ist rund

Von Paul Paulun

"Fußball ist unser Leben" hieß der WM-Song der westdeutschen Nationalmannschaft von 1974. Das Fernsehen brachte das Stück ins kollektive Bewusstsein der Gesellschaft. Mit der medialen Vermittlung der Fußballspiele im Radio hat sich zu der Zeit der Autor und Künstler Ror Wolf beschäftigt. Er war fasziniert von der Fähigkeit der Kommentatoren, Bilder vom Geschehen auf dem Platz entstehen zu lassen – und das allein durch Wörter.

Akribisch sammelte Wolf Material aus Reportagen, zerschnitt es kleinteilig und montierte es am Tonbandgerät zu Collagen. So wie in dem Ausschnitt seines 1979 entstandenen Stücks ‘Der Ball ist rund’.

Aus dem gleichnamigen Hörstück, 1979 produziert für den Hessischen Rundfunk und 2006 bei Intermedium Records erschienen.