Cell Broadcast: Das Warnsystem Cell Broadcast warnt die Bevölkerung vor Katastrophen und Notfällen. Seit Februar 2023 werden die Warnungen an Mobilfunkgeräte verschickt. Es ist der Warnkanal, mit dem am meisten Menschen erreicht werden können. Man sollte darauf achten, dass das aktuelle Betriebssystem-Update installiert und das Gerät eingeschaltet ist und sich nicht im Flugmodus befindet. Ältere Geräte können die Nachrichten oft nicht empfangen. Beim jüngsten bundesweiten Warntag am 8. Dezember 2022 wurde das System erstmals getestet.