Rebellentum

Jena, Ende des 18. Jahrhunderts: Dichter und Denker wie Goethe, Schiller, Novalis und Caroline Schlegel treffen sich in der Stadt an der Saale und tauschen sich aus. Die Frühromantiker seien damals das "Who is who" der deutschen Denker und Poeten gewesen, sagt die Kulturhistorikerin Andrea Wulf . Nichts weniger als eine "Revolution des Geistes" hätten sie in Gang gesetzt, die wir auch heute noch spürten.