Doch zuvor bat er den aktuellen Artist in Residenz seines Orchesters, den Schweden Martin Fröst, auf die Bühne für Mozarts Klarinettenkonzert

Der Schwede ist zur Zeit einer der gefragtesten Interpreten seines Instrumentes. Und auch wenn er sehr gern Neue Werke spielt, ist für ihn Mozarts Konzert absolute Herzens-Repertoire, das er gern und regelmäßig spielt. In einem Interview sage er, es ist einzige Stück, das bei jeder einzelnen Aufführung, in jedem Augenblick neu geboren wird. Weiter behauptet er, er habe es schon hunderte Male gespielt, aber es fühle sich immer wieder an wie beim ersten Mal.