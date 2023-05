Was von der Friedensfahrt in Tschechien geblieben ist

Auf Start und Ziel konnten sie sich allerdings nicht einigen und so fanden im Jahr 1948 gleich zwei Rennen statt, eines von Warschau nach Prag und eines in entgegengesetzter Richtung.

Doch schon im Jahr danach traten die Rennfahrer gemeinsam in die Pedale, 1950 wurde aus der sogenannten „Slavjantour“ die „Friedensfahrt“ - auf Tschechisch „Zavod Miru“.

1952 stieß auch die DDR dazu. Das Etappenrennen verband fortan Warschau, Prag und Ost-Berlin, in wechselnder Reihenfolge, immer im Mai.

In Ostdeutschland wurden Fahrer wie Täve Schur durch ihren Sieg zur Legende. In der Tschechoslowakei Jan Vesely. Die beiden Radsportler waren befreundet.

Vesely: "Wir als Rennfahrer hatten keine Erfahrung. Wir konnten im Winter auch nicht an warmen Orten trainieren, nur bei uns. Die Organisatoren hatten auch Probleme, aber die Atmosphäre war wirklich ausgezeichnet und die Moral sehr hoch."

Für die Fahrer hinter dem Eisernen Vorhang war die Friedensfahrt das größte Rennen, an dem sie teilnehmen konnten. Im Westen durften sie nicht starten. Andersherum war das möglich, erklärt der ehemalige tschechische Radprofi Leopold König.

Es war eine Art Werbemaßnahme für die sozialistischen Staaten, so wie wir heute russische Sportler bei allen möglichen Veranstaltungen sehen. Machen wir uns nichts vor: Sport ist einfach eine Propaganda für den Staat.

Auch der Druck auf die Fahrer aus dem Ostblock war enorm. Sie sollten am besten immer gewinnen und immer fahren - 1986, kurz nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl, startete die Tour nur rund 100 Kilometer entfernt in Kiew.

König: „Früher wurde die Fahrt aus den nationalen Haushalten finanziert. Nach dem Sturz der kommunistischen Regime war die Lage eine völlig andere: Die Organisatoren mussten die Mittel für so ein anspruchsvolles Rennen selbst auftreiben - und es war kein Geld mehr da.“

Leopold König ist Rennleiter der Friedensfahrt in Tschechien als U23-Veranstaltung.

Seit 1993 fand das Rennen meist in Tschechien statt, nur zum Teil führten Etappen noch durch Polen oder Deutschland. Fahrer aus dem ehemaligen Ostblock konnten bald auch in internationalen Teams trainieren und alle anderen großen Rennen fahren.

2013 wurde die Friedensfahrt in Tschechien wiederbelebt, jedoch als U23-Veranstaltung unter dem französischen Namen „Course de la Paix“. Sie findet im Juni im Altvatergebirge statt. Aktueller Rennleiter ist Leopold König.

König: „Das Gebirge bietet die besten Bedingungen für Profirennen in Tschechien – vergleichbar mit den Alpen und Pyrenäen. Jedes Jahr sind die größten Talente am Start. Die besten zehn Fahrer werden für die weltbekannten Touren ausgewählt – auch nach den Ergebnissen dieses Rennens.“

Friedensfahrten für den jüngeren Nachwuchs gibt es in Tschechien gleich drei. Zum Teil haben sie Wurzeln in den 50er-Jahren, seit den 70ern finden sie regelmäßig im Mai als mehrtägige Rennen in Tschechien statt.