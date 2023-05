Sagt man Friedensfahrt oder gar course de la paix, wie es in der Sprache der Mutter aller Rundfahrten heißt, dann beginnen die Augen zu leuchten. Bei denen jedenfalls, die sie erlebt haben. Als Fahrer oder Trainer, als Organisatoren, als Zuschauer, als Fans.

Ich stand in den 70er-Jahren als Kind an der Karl-Marx-Allee, wenn dort, direkt vor der Wohnung meiner Eltern, Etappenfinals ausgetragen wurden. Die Allee war dann gesäumt von Menschen.

Sergej Suchorutschenkow, der wohl komplettestete Fahrer, den in jenen Jahren die damals so große, und natürlich groß gedopte, sowjetische Radsportschule herausbrachte.

Oder Dschamolidin Abduschaporow, der so unglaublich explosive Sprinter aus Usbekistan, den man wegen seiner sehr riskanten Fahrweise auch den „Terror aus Taschkent“ nannte. Diese Namen prägten meine Generation. Die Älteren wurden von Täve Schur oder dem Tschechen Jan Vesely in den Bann gezogen.

Beim Blick in die Annalen fällt der Rundfahrtstart 1986 in Kiew auf. Wann wird wohl wieder ein internationales Radrennen in der ukrainischen Hauptstadt beginnen?

Damals freilich war es von der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl überschattet. Sportler hatten Zweifel, Funktionäre drückten das Rennen durch, trotz aller Strahlungsrisiken für Sportler, Betreuer, Zuschauer. Auch das gehört zum Rückblick. Dann aber die Trikots: Gelb für den Sieger, wie bei der Tour de France. Blau für die beste Mannschaft, was den Teamcharakter dieses Sports hervorhebt. Schade, dass die große Tour de France dieses Element nicht längst übernommen hat.

Aber klar, für das Trikot für das beste Team müssten die Sponsorenfarben weichen. Sponsorensichtbarkeit aber ist die Währung, mit der der Profiradsport funktioniert.



Die Friedensfahrt ist also etwas für reine Romantiker. Nach Mauerfall verlor sie schnell an Bedeutung. In Tschechien immerhin lebt die Erinnerung an sie in gleich drei Rennen für den Nachwuchs fort.