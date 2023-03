Forscher zu Fridays for Future

"Massenproteste können die breite Unterstützung der Bevölkerung zum Ausdruck bringen"

07:47 Minuten Die Klimabewegung sei nicht gespalten, so der Politologe und Protestforscher Sebastian Haunss. SIe habe sich zwar ausdifferenziert, aber die Forderungen der jeweiligen Gruppen sei nahezu identisch. © picture alliance / dpa / Fabian Sommer

Haunss, Sebastian · 03. März 2023, 07:48 Uhr

In der Klimabewegung seien zwar neue Aktionsformen kleinerer Gruppen hinzugekommen, doch die Massenproteste seien am wichtigsten, so der Protestforscher Sebastian Haunss. Auch die Solidarisierung mit den Tarifstreikenden im ÖPNV ergebe durchaus Sinn.