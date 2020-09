Freiwilliger Wehrdienst im Heimatschutz Ein bisschen Waffe, ein bisschen Sandsack

Ulrike Herrmann im Gespräch mit Anke Schaefer

Der neue Freiwilligendienst im Heimatschutz hat die Länge von etwa einem Jahr. (dpa/picture alliance/Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB)

Die Bewerbungsphase für den neuen "Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz" der Bundeswehr ist gestartet. Keine verwerfliche Sache, sagt die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann, aber natürlich auch eine Werbemaßnahme für die Truppe.

"Dein Jahr für Deutschland" - unter diesem Slogan möchte die Bundeswehr ab heute junge Menschen für ein freiwilliges Wehrdienst-Jahr im Heimatschutz gewinnen. Die Rekruten erhalten ab April 2021 zunächst eine siebenmonatige soldatische Ausbildung, anschließend sollen sie sich für sechs Jahre als Reservisten bereithalten. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat den neuen Dienst, für den pro Jahr 1000 junge Frauen und Männer rekrutiert werden sollen, heute in Berlin vorgestellt.

Angebot für Jugendliche

Ein Angebot, gegen das eigentlich nichts einzuwenden ist, meint die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann. "Ich kann das jetzt nicht verwerflich finden. Wir als Gemeinschaft, als Staat, haben beschlossen, dass wir Soldaten haben wollen." Ganz offensichtlich sei die Mehrheit der Bevölkerung der Meinung, dass man sich verteidigen müsse. "Dann finde ich es auch in Ordnung, wenn Jugendliche, die sich dafür interessieren, freiwillig bei der Bundeswehr ein Jahr absolvieren können."

Es geht auch um Werbung für Bundeswehr

Die Kritik von Kirchen und Sozialverbänden kann Herrmann trotzdem nachvollziehen. Aus deren Sicht stelle sich natürlich die Frage, warum die Leute nicht zum Technischen Hilsfwerk gingen, wenn sie nach der Grundausbildung beim Katastrophenschutz helfen sollten. "Warum müssen die da jetzt einen Dienst an der Waffe machen, um nachher Sandsäcke am Deich zu schleppen", fasst die Journalistin die Kritik zusammen. "Diese Argumentation stimmt natürlich, wenn man nicht auch berücksichtigt, dass es eigentlich darum geht, ein Interesse an der Bundeswehr generell zu wecken. Das ist das Ziel, da kann man auch nicht drumherum reden."