Freiwilligenarmee

Björn zieht für die Ukraine in den Krieg

33:11 Minuten Björn erzählt sehr offen von seinen Erfahrungen im Krieg in der Ukraine. Er will, dass die Menschen sich vorstellen können, wie es dort gerade ist. © Deutschlandradio / Trieneke Klein

Björn Kallsoys Kampfname ist Viking. Was treibt jemanden von den Färöerinseln an, sein Leben für die Ukraine zu riskieren? Und was bedeutet es, wieder nach Hause zu kommen? Eine Recherche in Kooperation mit dem Magazin "Reportagen".