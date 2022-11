Stockhausens "Freitag aus Licht" an der Opéra Lille

Am Ende, wenn nach guten drei Stunden der Saal des Opernhauses in Lille in orangerotem Licht erglüht, passiert etwas, dass auch ein langjähriger Musikkritiker so noch nicht erlebt hat. Beim Auftritt der Solistinnen und Solisten herrscht ein Getrampel und Gejubel auf der Bühne, das seinesgleichen sucht.