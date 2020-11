Frauenfußball in der DDR Das Spiel ihres Lebens

Moderation: Caro Korneli

Die Frauenfußball-Nationalmannschaft der DDR 1990 (Rainer Hennies)

Kurz vor der Wende stellt die DDR eine Frauenfußball-Nationalmannschaft auf. Während um sie herum alles zerfällt, haben die Spielerinnen um Verteidigerin Heike Baars nur einen Wunsch: den Sieg beim ersten und einzigen Länderspiel ihres Teams.

Solange sie zurückdenken kann, hat Heike Baars aus dem Erzgebirge gekickt. Sie wusste anfangs noch nicht einmal, dass es Frauenfußball als eigene Disziplin gab - bis sie von einem Trainer entdeckt wird. Der Traum eines eigenen DDR-Nationalteams wird für Heike Baar zur Unzeit wahr: Im Sommer 1989, nur drei Wochen nach der Geburt ihrer Tochter, wird sie zur Nationalspielerin berufen. Das erste Länderspiel soll am 9. Mai 1990 gegen die Tschechoslowakei stattfinden. Paul Hildebrandt erzählt eine Geschichte über eine große Leidenschaft, über Erfolg und Niederlage - und das Leben danach.

Lieblingsgast Arne Treves ist Menschenrechtsanwalt, Gynäkologensohn und mit Vogelspinnen im Kongo aufgewachsen - als einziges rothaariges Kind weit und breit und mit nur zwei Kassetten im Gepäck. Mittlerweile ist er als Berater für einen Kunden mit veritablen Imageproblemen tätig: die Verwaltung des deutschen Staates.

Wer an der Bürokratie scheitert, könnte Hilfe von Comedy-Autorin Lena Liebkind bekommen. Sie beantwortet uns die Frage, wie wir in frustrierenden Lebenslagen - in der Warteschlange auf dem Amt oder der Warteschleife beim Telefondienstleister - freundlich bleiben und so das Beste aus der Situation herausholen können.