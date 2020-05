Frankfurter Buchmesse 2020 Eingeschränkt, europäisch, virtuell

Die Leipziger Buchmesse wurde wegen Corona abgesagt, ein halbes Jahr später soll die Frankfurter Buchmesse stattfinden. (picture alliance/dpa/Boris Roessler)

Die Frankfurter Buchmesse soll wie geplant vom 14. bis 18. Oktober stattfinden. Allerdings mit einigen Einschränkungen und einem großen virtuellen Angebot. Man rechnet mit weniger Besuchern, Verlagen und auch mit einem Defizit.

Breitere Gänge zwischen den Verlagsständen, mehr Abstand an den Ständen selbst und maximal 20.000 Besucher gleichzeitig auf dem Messegelände – mit diesen Maßnahmen will die Geschäftsführung der Buchmesse das Coronavirus eindämmen. Die Frankfurter Buchmesse soll vom 14. bis 18. Oktober 2020 stattfinden. Das hat der Aufsichtsrat der Buchmesse am Mittwoch entschieden.

Wie viele Menschen genau auf das Gelände dürfen, könnte sich noch ändern – abhängig davon, wie viele Aussteller letztlich einen Stand aufbauen werden. Bei vielen Verlagen herrscht Skepsis, ob sich ein eigener Messestand in diesem Jahr lohnt. Buchmessedirektor Juergen Boos rechnet damit, dass etwa ein Drittel der Aussteller kommen werden.

Wer zuerst kommt, mahlt zuerst

Neben den Fachbesuchern soll am Wochenende auch wie gewohnt das öffentliche Publikum auf die Messe dürfen. Die Belüftungsanlagen in den Messehallen seien geeignet, die Gefahr durch virushaltige Aerosole zu bannen, so Buchmesse-Direktor Juergen Boos.

"Wir werden nicht selektieren", betont Boos. "First come, first serve. Wer da ist, ist da." Publikumstickets werden bereits verkauft, die Fachtickets voraussichtlich ab 1. August.

Es werde trotzdem eine andere Messe werden: "Wir wissen, dass viele nicht teilnehmen können. Insbesondere aus Nordamerika, Lateinamerika oder Asien, weil wir nicht wissen, wie die Reisebeschränkungen aussehen werden. Insofern rechne ich mit einer stark verminderten Präsenz." Auch aus dem Gastland Kanada werden wohl kaum Verlage nach Frankfurt kommen können.

Virtuelles Konzept

Man plane deswegen eine "europäische Messe", so Boos. Aus den europäischen Ländern gebe es großes Interesse – unter anderem haben Verlage aus Frankreich und Italien ihr Kommen angekündigt.

Boos geht "stark von einem virtuellen Konzept" aus. Viele Veranstaltungen sollen aber nur im Internet stattfinden. Andere sollen nicht auf dem Messegelände, sondern an "dutzenden Orten" im Raum Frankfurt verteilt stattfinden.

Absage bei zweiter Pandemie-Welle

Die Stadt Frankfurt unterstützt die Buchmesse, indem sie repräsentative Räume und ein zusätzliches ÖPNV-Angebot bereitstellen will. Mit den Gesundheitsbehörden soll ein Konzept erarbeitet werden. Das Land hat zugesichert, Kosten zu übernehmen, falls die Messe doch noch wegen einer zweiten Pandemiewelle abgesagt werden muss.

"Sollte es eine zweite Welle geben, gehe ich davon aus, dass wir sofort die körperliche Messe absagen werden", sagt Boos. "Dann wird alles virtuell stattfinden."

Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, geht von einem "enormen Defizit" aus. "Aber das ist unser Beitrag für die Branche, den wir unbedingt leisten wollen."

Im Vorjahr waren mehr als 300.000 Besucher nach Frankfurt geströmt und fast 7.500 Aussteller aus über 100 Ländern angereist.