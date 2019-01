"Frankenstein" am Schauspielhaus Zürich Von der Montage des Geistes

Dietmar Dath im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Die Geschichte von Frankensteins Monster fasziniert Autoren und Regisseure seit 200 Jahren. Am bekanntesten ist die Darstellung von Boris Karloff. (imago stock&people)

Die Auseinandersetzung mit der Macht Künstlicher Intelligenz steht im Mittelpunkt des Theaterstücks "Frankenstein oder der moderne Prometheus", das im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt wird. Die Bühnenfassung stammt von Dietmar Dath.

Vor 200 Jahren erfand die Schriftstellerin Mary Shelley die Geschichte von Dr. Frankenstein und seinem namenlosen Geschöpf. Der Naturwissenschaftler Victor Frankenstein verschiebt eigenmächtig die Grenze zwischen Leben und Tod, indem er aus Leichenteilen ein neuartiges Wesen montiert und mit einem Stromstoß zum Leben erweckt. Doch die Schöpfung misslingt und wird zur Bedrohung für ihren Schöpfer.

Was lebt, was nicht lebt

Shelley begründete mit ihrem Roman "Frankenstein oder der moderne Prometheus" das ganze Genre von Science-Fiction. Nun wird eine Bühnenfassung des Romans am Schauspielhaus Zürich uraufgeführt, unter der Regie von Stefan Pucher, der bereits mit Arbeiten wie "Woyzeck", "Ein Volksfeind" und "Am Königsweg" erfolgreich war.

Der Schriftsteller Dietmar Dath (dpa/Erwin Elsner)

Zum Zeitpunkt der Entstehung des Romans habe man gerade den Unterschied zwischen dem, was lebt und dem, was nicht lebt, in Frage gestellt, sagte der Autor der Bühnenfassung, Dietmar Dath, im Deutschlandfunk Kultur. "Nicht nur religiöse Leute, sondern sogar die Wissenschaft hat damals gedacht, zum Beispiel chemische Stoffe, die in Lebewesen vorkommen oder von denen erzeugt werden, sind etwas total anderes als chemische Stoffe sonst in der Natur."

Bröckelnde Gewissheiten

Dieser Unterschied sei damals gerade ins Wanken gekommen. "Was heute bröckelt, ist natürlich der Unterschied zwischen dem, was denkt und dem, was nicht denkt."

Es sei viel von intelligenten Algorithmen oder intelligenten Maschinen die Rede. In der Züricher Uraufführung setzt Frankenstein deshalb nicht Körper zusammen, sondern den Geist. Dath sagte, er habe es bei der Bearbeitung des Romans erstaunlich gefunden, dass die Antworten von Shelley viel raffinierter seien, als man aus der Filmversion von Frankenstein in Erinnerung habe.

(gem)