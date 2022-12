Frank Schöbel wird 80 Jahre alt

So hip konnte die DDR sein. 1971 auf dem Cover der Compilation „Rhythmus ’71“, auf dem vor dem Hintergrund eines glitzernden Ostberlin ein junger Typ und eine junge Frau im Minirock tanzen, beide in coolstem Orange eingefärbt. Der Opener der Platte heißt „Dein Gesicht“, ein mindestens dreiviertelgenialer Song zwischen Deep Purple, Blood, Sweat & Tears und Ostzonenpop – dargeboten von Frank Schöbe l, damals 29, zwischen himmelhoher Euphorie und grubenunglückstiefem Weltschmerz.

Schöbels Antwort: „Also, aus eigenem Antrieb fing ich eigentlich mit 14, 15 Jahren an, Lieder zu schreiben und zur Gitarre zu singen in Jugendclubs. Und später war ich beim Erich-Weinert-Ensemble, zwei Jahre zivil, das ist ein Armee-Ensemble bei uns, dort hatte ich auch weiter Ausbildung, Gesangsunterricht, bisschen Sprecherziehung, während dieser Zeit habe ich auch meinen Berufsausweis als Sänger gemacht.“

Mehr Teenage Love ging nicht, 1968 im Arbeiter-und-Bauern-Musical „Heißer Sommer“, mittendrin Frank Schöbel, in den sich ganze Kinos verliebten. Drei Jahre später sollte er sogar in Westdeutschland 150.000 Exemplare seines Ost-Über-Schlagers „Wie ein Stern“ verkaufen.

Frank Schöbel, der größte Superstar der Hammer-und-Zirkel-Republik, der doch nur „unser aller Fränkie“ genannt wurde. Frank Schöbel, der Liebling des ZK, das wie alle Zentralkomitees am Ende doch nur in den Erfolg vernarrt war.

Man kann von solchen Songs halten, was man will – und darüber leicht vergessen, dass Frank Schöbel mit Stücken wie „Schreib es mir in den Sand“ oder „Gold in deinen Augen“ Klassiker nicht nur der ostdeutschen Popmoderne geschaffen hat.