Schwarz-Blau

Regieren mit der FPÖ in Vorarlberg

23:21 Minuten Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP/3.v.l.) und FPÖ-Landesparteichef Christof Bitschi (FPÖ/2.v.l) beim Beginn der Sondierungsgespräche zwischen ÖVP und FPÖ in Vorarlberg © picture alliance / APA / picturedesk.com / DIETMAR STIPLOVSEK

Was auf Bundesebene in Österreich in letzter Minute verhindert wurde, ist auf Landesebene in fünf von neun österreichischen Bundesländern Realität. So auch in Vorarlberg: eine Regierung mit Beteiligung der rechten FPÖ. Wie regiert dieses Bündnis?