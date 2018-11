Foto von Dancehall-Künstlerin Spice Wie verbreitet ist Colorism?

Caren Miesenberger im Gespräch mit Shanli Anwar

Auf diesem Instagram-Post zeigt sich Spice mit deutlich hellerer Hautfarbe. (Instagram / spiceofficial)

Viel Wirbel um ein Instagram-Foto: Dancehall-Künstlerin Spice zeigt sich mit hellerer Haut, um auf Diskriminierung wegen der Hautfarbe aufmerksam zu machen. Erfolgreich, meint Journalistin Caren Miesenberger, denn "es war ein totaler PR-Stunt".

Nach Aussage der Dancehall-Künstlerin Spice kommt Colorism, also Abwertung von Menschen mit dunkler Hautfarbe, in der schwarzen Community sehr häufig vor. Deshalb habe sie ein bearbeitetes Foto von sich auf Instagram gepostet.

Die Journalistin Caren Miesenberger meint, Spice sei damit ein totaler PR-Stunt gelungen. "Sie hat alle ihre Instagram-Fotos gelöscht - und sie war sehr aktiv auf Instagram - und dann eben dieses Foto von sich mit hellblonden Haaren und ganz heller Haut gepostet und darunter geschrieben: 'Nothing wrong with a fresh start', also nichts verkehrt mit einem Neustart."

Debatte um Hautaufhellung in der jamaikanischen Geschichte

Viele Fans hätten es allerdings nicht gut gefunden und hätten Sätze geschrieben wie "Wow I can't believe this, Spice!" Viele Fans seien enttäuscht gewesen, da Spice erst kürzlich bei einem Auftritt für schwarzes Selbstbewusstsein plädiert habe.

Caren Miesenberger sagt, es gebe Debatten um Hautaufhellung in der jamaikanischen Geschichte schon seit langer Zeit. (Deutschlandradio / Annette Bräunlein)

Es habe aber auch Zuspruch gegeben - etwa von Vybz Kartel, einem der berühmtesten jamaikanischen Künstler. Er habe viele Emojis mit Herzen in den Augen unter den Post gesetzt - und das Bild auch geteilt, meint Miesenberger.

Kartel sei es auch gewesen, der die Debatte um Skin Bleaching, also das Bleichen der eigenen Haut, in der Dancehall-Community angestoßen habe. Skin Bleaching ziehe sich durch die ganze jamaikanische Geschichte, die eng verknüpft sei mit Kolonialismus und weißer Vorherrschaft und dem Streben nach hellerer Haut, erklärt Miesenberger.

