Foto-Ausstellung von Akinbode Akinbiyi Geschichten mit der Kamera erzählen

Moderation: Johannes Nichelmann

Das Leben in Nigeria zeigen: Das Wandern gehört für Akinbode Akinbiyi zu seiner Kunst dazu. (Akinbode Akinbiyi)

Als Wanderer zwischen den Welten ist der in Berlin lebende Fotograf Akinbode Akinbiyi ein Vermittler zwischen Afrika und Europa. Eine Ausstellung im Martin-Gropius-Bau zeigt seine Werke, die mehr sind als nur Momentaufnahmen.

Im Berliner Martin-Gropius-Bau ist seit dieser Woche die erste Einzelausstellung des nigerianisch-britischen Fotografen Akinbode Akinbiyi in Deutschland zu sehen. Seit seiner Teilnahme an der Documenta 14 vor drei Jahren gilt der Künstler endgültig als feste Größe nicht nur der Fotoszene, sondern auch im Kunstbetrieb.

Trotz der Globalisierung erkenne er schon noch Unterschiede zwischen den Großstädten dieser Welt, so Akinbiyi. Doch riesig seien die Unterschiede nicht, denn die Metropolen "nähern sich sehr stark an". Beispielsweise sei die Warenwelt sehr ähnlich geworden, symbolisch stünden dafür Kaugummiautomaten: Diese gebe es auf der ganzen Welt, zwar in verschiedenen Formen, aber ihr Ziel sei, so Akinbiyi, "dass sich schon Kinder das Konsumverhalten aneignen".

Der Moment der Aufnahme

Bei seiner Arbeit gebe es nicht den richtigen Augenblick für ein Foto, sondern mehrere Momente. "Es ist dann auch sehr persönlich. Man kann eine Aufnahme machen, bei der gar nichts passiert. Oder man kann eine Aufnahme machen, wo vieles passiert." Es liege an dem Künstler, wann er den Auslöser drücke. Um solche Augenblicke aufzunehmen, wandere er durch die Städte. "Das ist eine jahrzehntelange Beschäftigung."

(imago images/snapshot/F. Boillot )

"Wichtig ist das innere Auge"

Mit seiner Kamera durchwandert der nigerianisch-britische Fotograf Akinbode Akinbiyi die Metropolen der Erde. "Fotografie bedeutet Schreiben mit Licht", sagt er. Was genau fasziniert ihn an großen Städten und wann ist ein Motiv für ihn interessant? Hören Sie hier unser ausführliches Interview mit Akinbiyi aus dem Jahr 2016.

Fotograf Akinbode AkinbiyiMit seiner Kamera durchwandert der nigerianisch-britische Fotograf Akinbode Akinbiyi die Metropolen der Erde. "Fotografie bedeutet Schreiben mit Licht", sagt er. Was genau fasziniert ihn an großen Städten und wann ist ein Motiv für ihn interessant? Hören Sie hier unser ausführliches Interview mit Akinbiyi aus dem Jahr 2016.

In der aktuellen Ausstellung in Berlin sind Akinbiyis Aufnahmen in sechs Räumen zu sehen – angelehnt an den Titel "Six Songs, Swirling Gracefully in the Taut Air". Die Fotos sind aufgenommen in Lagos, Johannisburg, dem Afrikanischen Viertel in Berlin-Wedding, stammen aber auch aus anderen Serien Akinbiyis.

Fotografie sei für ihn das Schreiben mit dem Licht – eine Form des Geschichtenerzählens. Die Fotos, die er mache, stelle er später in Sequenzen zusammen.

(rzr)

Die Ausstellung "Six Songs, Swirling Gracefully in the Taut Air" von Akinbode Akinbiyi ist noch bis zum 17. Mai 2020 im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen.