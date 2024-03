„Fortuna für alle“ – so heißt das Motto, unter dem der Fußball-Zweitligist als Fortuna Düsseldorf im Sommer 2023 angekündigt hatte, Heimspiele mit freiem Eintritt zu veranstalten. Im Oktober gegen den 1. FC. Kaiserslautern war es dann soweit – das erste Gratis-Spiel fand tatsächlich statt – auch wenn dafür fast drei Mal so viele Tickets angefragt wurden, wie es Plätze gibt. Ende Januar gab es dann das zweite Frei-Spiel gegen FC St. Pauli und am Wochenende nach Ostern folgt Nummer drei gegen Eintracht Braunschweig.