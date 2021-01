Folge 32 Lob der guten Laune: Das Theater des Herbert Fritsch Von Susanne Burkhardt und Elena Philipp

Kunst des Komischen: Herbert Fritschs Produktion "Pfusch" an der Berliner Volksbühne. (picture alliance / zb | Claudia Esch-Kenkel)

Sinnlich, bunt und unterhaltsam wie ein Herbert-Fritsch-Abend: So sollte das post-pandemische Theater aussehen. Ein Theater, das endlich die miese Stimmung vertreibt. Im Podcast erzählt „Horrorkasper“ Fritsch, wieso es dabei „kribbeln muss“.

Was für ein Theater wollen wir, wenn die Türen der Bühnen nach langer Zeit endlich wieder öffnen? Es soll laut sein, bunt, fröhlich, aufregend, komisch, dabei nicht banal – verführerisch und unterhaltend.

Der Traum: ein ewiges Theaterstück

Nach all den Monaten der Distanz, der bedeckten Gesichter, der Trostlosigkeit wollen wir unsere Rückkehr ins Parkett feiern – als rauschhaftes, sinnenreiches Fest. Mit einem Theater wie von Herbert Fritsch. Eins, das uns hinausschleudert aus unserem Alltag, ein Theater, das den Kopf und die Wahrnehmung durcheinander wirbelt und uns erschöpft aber beglückt nach Hause entlässt.

Weil wir auf sein Theater noch warten müssen, holen wir Herbert Fritsch einfach in unseren Podcast. Hier erzählt der Schauspieler, Bühnenbildner, Choreograf und Filmemacher, der gerade 70 Jahre geworden ist, warum die Kunst des Komischen ein Mysterium ist, und dass er gern ein eigenes "fliegendes Ensemble" gründen würde, um auf Tournee zu gehen: "Eine Ansammlung von Typen, die nichts anderes machen, als nur an ihrem Ding zu arbeiten." An einem "ewigen Theaterstück", das sich immer weiterentwickelt und "über mein Leben hinaus weiter existieren kann."

Es ist gut, außerhalb des Systems zu sein

Während in der Krise manche Theaterschaffende auf ihre Systemrelevanz pochen, findet es der bekennende "Horrorkasper" Fritsch gerade gut, "außerhalb des Systems" zu stehen. Für ihn gehört Politik nicht ins Theater: "Politiker machen viel zu viel Theater – und das Theater zu viel Politik".

