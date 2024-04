Flugzeugcrash des AC Turin

Als „Il Grande Torino“ an einem Berg zerschellte

05:56 Minuten Die Mannschaft des AC Turin bei ihrem Spiel 1949 in Lissabon - beim Rückflug verunglückte sie vor der italienischen Stadt. © dpa / picture alliance / UPI

Von Eduard Hoffmann · 28.04.2024

Fünf Meisterschaften in Folge und 93 Heimspiele ohne Niederlage: Der AC Turin war in den Nachkriegsjahren die überragende Fußballmannschaft Italiens – bis das Team am 4. Mai 1949 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam.