Zum 200. Todestag von Jean Paul: Monodrama "Flegejahre" adaptiert

Im Zentrum der Handlung des Romans „Flegeljahre“ stehen Zwillinge: Der eine, Walt, ist ein in die Liebe verliebter Ästhet und wohlerzogener Sohn; der andere, Vult, hat aufgrund seiner düsteren Neigungen das elterliche Haus früh verlassen und zieht als Querflötenspieler durch die Lande.

Nach vielen Jahren begegnen sich die Zwillinge wieder und beginnen die Arbeit an einem gemeinsamen Roman. Da begegnet ihnen eine junge Dame namens Wina, in die sich beide verlieben.

Rollentausch

Mit seinem szenisch-musikalischen Werk „Flegeljahre“ hat Stefan Litwin ein abendfüllendes Melodram realisiert, in dessen Verlauf die beiden Pianisten in verschiedene Rollen schlüpfen und der Sprecher Ulrich Noethen zum Musiker wird.