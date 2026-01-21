Finnlands Eisbrecher

Goldene Zeiten für finnische Werften - auch dank Trump

Die US-Marine hat vier Eisbrecher im EU- und NATO-Mitgliedsland Finnland bestellt - vermutlich für einen Einsatz vor Grönland

Rund 80 Prozent aller Eisbrecher, die weltweit im Einsatz sind, wurden in Finnland geplant. Die Werftindustrie profitiert aktuell von einem Auftrag der US-Marine in Milliardenhöhe. Der Deal spült mehrere Milliarden US-Dollar in Helsinkis Kassen.