Finnlands Eisbrecher
Die US-Marine hat vier Eisbrecher im EU- und NATO-Mitgliedsland Finnland bestellt - vermutlich für einen Einsatz vor Grönland © picture-alliance / dpa / Lehtikuva Martti Kainulainen
Goldene Zeiten für finnische Werften - auch dank Trump
25:40 Minuten
Rund 80 Prozent aller Eisbrecher, die weltweit im Einsatz sind, wurden in Finnland geplant. Die Werftindustrie profitiert aktuell von einem Auftrag der US-Marine in Milliardenhöhe. Der Deal spült mehrere Milliarden US-Dollar in Helsinkis Kassen.