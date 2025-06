Finanziell unabhängig

Wie Helma Sick Frauen auf die Beine hilft

36:54 Minuten Helma Sick hat früh erkannt, wie wichtig es gerade für Frauen ist, finanziell unabhängig zu sein

Helma Sick hat vielen Frauen den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit geebnet. Die Finanzberaterin wuchs in der Nachkriegszeit im Bayerischen Wald auf und erlebte selbst eine Kindheit voller Entbehrungen und Gewalt. (Erstsendung am 16. April 2023)