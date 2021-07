Zum letzten Mal leitet Olivier Py das Festival von Avignon. Im nächsten Jahr übernimmt Tiago Rodrigues. Der konnte schon zeigen, wohin die Richtung geht: Er inszenierte am Eröffnungsabend Tschechows "Kirschgarten" mit Isabelle Huppert. Mehr

Digital ist der neue Trend am Kunstmarkt: Durch Non-Fungible Tokens werden die Werke fälschungssicher. In New York zeigt eine Galerie ausschließlich Krypto-Kunst. Die Investoren laufen sich warm und warten, dass der Hype Europa erreicht.Mehr