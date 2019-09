Filmfestspiele Venedig Psychothriller "Joker" gewinnt den Goldenen Löwen

Patrick Wellinski und Anke Leweke im Gespräch mit Britta Bürger

Joaquin Phoenix als "Joker" im gleichnamigen Film, der den Goldenen Löwen in Venedig bekam. (Nico Tavernise)

Die Filmfestspiele in Venedig sind mit der Verleihung der Löwen zu Ende gegangen: Den begehrten Goldenen Löwen hat der US-Film "Joker" gewonnen. Der Italiener Luca Marinelli wurde als bester Darsteller, Ariane Ascaride als beste Darstellerin ausgezeichnet.

Der Goldene Löwe des Filmfestivals Venedig geht an "Joker" des US-Amerikaners Todd Phillips. Damit gewinnt zum ersten Mal eine Comic-Verfilmung den Wettbewerb eines großen Kinofestivals. Die Jury um die argentinische Autorenfilmerin Lucrecia Martel zeichnete damit einen sehr düsteren und depressiven Spielfilm aus. Der Film erzählt, wie aus einem psychisch kranken Mann der Bösewicht Joker wird. Die Hauptrolle spielt Joaquin Phoenix.

Kein Film zum Lieben

Unsere Kritiker Anke Leweke und Patrick Wellinski zeigten sich zufrieden mit der Entscheidung. Auch wenn der Joker jetzt kein Film sei "den man inständig lieben kann", so Wellinski. Der "Joker" habe sich in die Köpfe der Kritiker am Lido eingebrannt. Und für Anke Leweke ist der Film inklusive der bahnbrechenden Performance von Joaquin Phoenix ein würdiger Nachfolger des Taxi Drivers von Martin Scorsese. "Auch dort wurde eine Figur mit einer Gewalt konfrontiert, an der sie letztlich zerbrach", erklärt Leweke.



Historiendrama bekommt "Großen Preis der Jury"

Der zweitwichtigste Preis der 76. Internationalen Filmfestspiele Venedig - der Große Preis der Jury - ging an Roman Polanskis Film "J'accuse" über den jüdischen französischen Offizier Alfred Dreyfus, erzählt nach dem Roman "Intrige" von Robert Harris.

"Zwar wurde die Entscheidung bei der Preisverleihung verhalten aufgenommen, mit wenig Applaus", sagt Leweke, "aber es sei auch eine Entscheidung für einen sehr politischen Film". Der Stoff des Films interessierte den Regisseur nicht wegen der Kostüme, sondern viel mehr, weil er sehr viel über unsere Gegenwart aussage, "wie zum Beispiel Überwachungsstaat und Hexenjagd - alles Dinge, die uns hier und heute interessieren", fügt Kritiker Wellinski hinzu.

Politische Statements in Dankessagung

Der italiensche Schauspieler Luca Marinelli bekam den Löwen als bester Darsteller in "Martin Eden". Ein Film von Pietro Marcello nach einer Buchvorlage von Jack London.

Der Schauspieler Luca Marinelli spielt die Hauptrolle im Film "Martin Eden", der in Venedig Premiere hatte. ( Ottavia Da Re/Sintesi /picture alliance/Photoshot)

Die Französin Ariane Ascaride wurde als beste Schauspielerin in "Gloria Mundi" von Robert Guédiguian ausgezeichnet.

Ascaride und Marinelli nutzten ihre Dankessagungen für politische Statements zur Flüchtlingskrise im Mittelmeer. So sagte Marinelli, der einen Seemann im Neapel des frühen 20. Jahrhunderts spielt, er danke allen Seeleuten, die nicht mehr die Fische einholen, sondern versuchen Flüchtlinge zu retten, und damit ein menschliches Antlitz Italiens in der Welt vermitteln. Auch Ascaride, die eine Arbeiterin in Marseille spielt, widmete ihre Preis jenen, die auf dem Grund des Mittelmeeres in den ewigen Schlaf gefallen sind.

Beste Regie und Doku

Für die beste Regie wurde der Schwede Roy Andersson ausgezeichnet, der in seinem Melodram "About Endlessness" in kurzen Episoden in die traurigen Seelen von Menschen blickt. Der in Hongkong lebende Yonfan gewann den Preis für das beste Drehbuch für den Animationsfilm "No. 7 Cherry Lane".

Die Dokumentation "La mafia non è più quella di una volta" des Italieners Franco Maresco bekam den Spezialpreis der Jury. Mit dem Marcello-Mastroianni-Preis für den besten Jungdarsteller wurde Toby Wallace ausgezeichnet, der in "Babyteeth" der Australierin Shannon Murphy einen Drogensüchtigen spielt.

Proteste am Rand des roten Teppichs

Noch vor der Preisverleihung haben in Venedig mehrere hundert Menschen auf dem roten Teppich der internationalen Filmfestspiele für mehr Klimaschutz und gegen Kreuzfahrtschiffe demonstriert. Es handelte sich bei den rund 300 bis 400 Teilnehmern unter anderem um Vertreter des Komitees gegen große Schiffe in Venedig sowie von Fridays For Future. Zusammen organisieren die beiden in diesen Tagen eine Camping-Veranstaltung für das Klima in Italien, das "Venice Climate Camp".

Protestierende auf dem roten Teppich vor dem Festivalpalast in Venedig: Sie sind gegen die vielen Kreuzfahrtschiffe, die die Stadt ansteuern. (AFP/Alberto PIZZOLI)

Auf der dazugehörigen Internetseite wird darauf hingewiesen, dass Venedig als Küstenstadt besonders unter den Konsequenzen des Klimawandels und dem Anstieg des Meeresspiegels leiden werde. Hier findet sich auch der Aufruf, das internationale Filmfestival als globales Sprachrohr zu nutzen.

Ein politisches Festival geht zu Ende

Alles in allem gehe ein sehr gutes Festival zu Ende, sagten die Kritiker Wellinski und Leweke. Man reise mit Bildern zurück, die noch lange nachhallen werden, weniger weil sie gute Laune verbreiten, sondern weil das Kino am Lido sich mit dem Brodeln der Welt auseinandersetzte und das auf unterschiedliche Arten erzählt hat.