Dokumentarfilm

Der Mythos vom Kunsthaus Tacheles

Ein Blick ins ehemalige Kunsthaus Tacheles aus dem April 2001. Noch weiter zurück blickt Tuschens Dokumentarfilm: Der Film von 1992 wird nun erstmals im Berliner Kino Babylon gezeigt.

Dell, Matthias · 12. September 2023, 14:51 Uhr

Das Tacheles gehörte in der Nachwendezeit zu den Orten, die Berlin den Ruf einer Stadt der Freiräume für Kunst und Kultur einbrachten. Klaus Tuschen hat es damals in seinem Dokumentarfilm "Aufgestanden in Ruinen – Projekt Tacheles" porträtiert.