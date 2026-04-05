    Feiern, klettern, arbeiten. Neues Leben in alten Kirchen. Evangelische Kirche

    24:58 Minuten
    Feiertag Dlf Kultur Sendungszeit der Religionsgemeinschaften
    © Deutschlandradio
    Birnstein, Uwe |
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