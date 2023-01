Corona und andere Krisen

Franca Parianen, Jahrgang 1989, ist Neurowissenschaftlerin, Autorin und bringt als Science-Slammerin Wissenschaftsthemen auf die Bühnen von Theatern, Kneipen und Kongressen. Ihre Forschung, unter anderem am Max-Planck-Institut, dreht sich um das menschliche Zusammenleben auf der Ebene von Hirn und Hormonen.



Zuletzt erschienen von ihr im Rowohlt Verlag „Hormongesteuert ist immerhin selbstbestimmt“ (2020) und „Woher soll ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage“ (2017). In ihrem aktuellen Buch „Teilen und Haben“ geht es um Fairness und Verteilungsgerechtigkeit in der Krise.

© Illing & Vossbeck Fotografie / Anke Illing