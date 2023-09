Wie Tolkien mich nach Mittelerde lockte

John Ronald Reuel Tolkein wurde am 3. Januar 1892 in Südafrika geboren, wuchs aber in den englischen Midlands bei Birmingham auf. Schon seit frühster Jugend faszinieren ihn Sprachen er liest Texte im altenglischen Original, lernt Finnisch und erfindet Kunstsprachen. Nach Ende des I. Weltkriegs bekommt er eine Stelle beim „New English Dictionary“ und schließlich einen Lehrstuhl für Angelsächsisch in Oxford. Um 1930 begann er mit „Der Hobbit“, der 1937 veröffentlicht wurde. Die Fortsetzung „Der Herr der Ringe“ schloss Tolkien 1949 ab, wegen längerer Verlagsverhandlungen erschienen die ersten beiden Bände jedoch erst 1954, der dritte und letzte Band 1955. J.R.R. Tolkien starb am 2. September 1973.