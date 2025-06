Familiengeheimnisse

Ruths Leben mit der Lüge

31:23 Minuten Wie es Ruth gelingt, sich nach dem Erfahren einer späten Wahrheit neu zu sortieren, erzählt sie bei Plus Eins (Symbolfoto) © Getty Images / iStockphoto / vgabusi

Ruth wächst in der Nachkriegszeit in einem Ort in Süddeutschland auf. Zu Hause stimmt etwas nicht, das merkt sie früh. Aber weder Mutter noch Vater erklären ihr, was los ist. Die Wahrheit hinter dem Schweigen der Eltern erfährt sie erst viel später.