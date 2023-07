Fußballfans machen aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Wenn ihnen was stinkt, hauen sie es raus. In ihrer ganz eigenen Sprache. Das nennt man dann wohl Fankultur.



Nun haben ein paar Hertha-Fans es gewagt, Neuzugang Toni Leistner auf ihre Art zu vermitteln, dass er sich aus ihrem Verein verpissen möge. Pfui! Das gehört doch in die Toilette.