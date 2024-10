So sagt es das Bundesinnenministerium, bei dem der Kampf gegen Desinformation weit oben auf der Agenda steht. Desinformation und Verschwörungsmythen würden vor allem über die Sozialen Medien geteilt, heißt es. Dagegen müssten die Plattformbetreiber unter anderem nach dem europäischen "Digital Services Act" vorgehen. Denn es handele sich um "illegale Inhalte".

Doch ist alles, was in der öffentlichen Diskussion derzeit so gelabelt wird, auch wirklich Desinformation?