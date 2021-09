Fake-News-Vorwürfe YouTube sperrt Kanäle von RT Deutsch

Von Jana Münkel

Der russische Staatssender RT Deutsch hat ein Studio in Berlin-Adlershof. Youtube löschte jetzt zwei Video-Kanäle wegen des Vorwurfs der Desinformation. (Imago / Steinach)

Der Fernsehkanal RT Deutsch (ehemals Russia Today) gilt als vom russischen Staat finanzierter Propagandasender. Jetzt hat YouTube die Kanäle von RT Deutsch auf der Plattform gelöscht. Begründung: RT verbreite Fake News über die Coronapandemie.

Was ist passiert?

Die Plattform YouTube hat die deutschsprachigen Kanäle von RT deutsch (vormals Russia Today) dauerhaft gelöscht. Dabei handelt es sich um die Kanäle "RT DE", der nach eigenen Angaben mehr als 600.000 Abonnenten hatte, und um den Zweitkanal "Der fehlende Part".

Warum hat YouTube die Kanäle gelöscht?

YouTube wirft dem Sender vor, in den Videos Falschinformationen über die Coronapandemie verbreitet zu haben. "RT DE" zitiert YouTube in einer Erklärung auf der Webseite, in der von "Verstößen gegen die Gemeinschaftsrichtlinien" und "medizinischen Falschinformationen" die Rede ist. Ein YouTube-Sprecher hat inzwischen gegenüber verschiedenen Medien bestätigt, dass die Seiten gelöscht wurden.

RT hatte laut YouTube schon vor einiger Zeit eine Warnung bekommen, einen "Strike", also eine kurzzeitige Sperre für verschiedene Inhalte auf einem der Kanäle. RT wollte das offenbar umgehen, indem Inhalte einfach auf dem Zweitkanal veröffentlicht wurden.

Das hat YouTube nach eigenen Angaben als Versuch gewertet, die Sperre zu umgehen, und jetzt beide Kanäle gelöscht.

Gründet RT einen eigenen Fernsehsender in Deutschland?

Es gibt ein eigenes Fernsehstudio in Berlin-Adlershof und RT Deutsch hat vor einiger Zeit versucht, über LinkedIn Moderatorinnen und Moderatoren für den Sender anzuwerben. Aber "RT DE" hat bislang keine Sendelizenz. Ein Antrag darauf wurde in Luxemburg eingereicht. Luxemburg ist aber nicht zuständig und lehnte den Antrag deshalb ab.

Verschiedene Medien haben berichtet, dass bei der zuständigen Medienanstalt Berlin-Brandenburg bislang kein Antrag eingegangen sei.