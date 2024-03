Bettwanzenplage in Paris

Nur ein russischer Fake?

09:53 Minuten Bettwanze in Vergrößerung. In Paris stehen Millionen Betten. Bettwanzen findet man dort wahrscheinlich immer irgendwo. Aber ein lancierter Medienhype kann schnell den Eindruck einer angeblichen Plage erwecken. © imago / Ardea

Miesenberger, Caren · 20. März 2024, 14:08 Uhr

Bettwanzenplage in Paris: Dieser Social-Media-Hype schaffte es vergangenen Herbst bis in die "New York Times". Nun behauptet Frankreich: Hinter diesem Aufreger stecke wohl Russland. Unsere Social-Redakteurin rät zu höchster journalistischer Sorgfalt.