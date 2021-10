Facebook, WhatsApp und Instagram offline Kein Anschluss unter dieser App

Immense Marktmacht: Auch Instagram und Whatsapp gehören zu Facebook. Durch den Ausfall wurde das Usern schmerzlich bewusst. (picture alliance / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Wie abhängig Milliarden von Usern von Facebook, Instagram und WhatsApp geworden sind, zeigt der komplette "Cut" vom Netz, der stundenlang die Kommunikation unterbrach. Was steckt dahinter und wie gehen Unternehmen und Community damit um?

Und plötzlich Schweigen im Chat: Am Montag, den 4. Oktober ging ab nachmittags gar nichts mehr, und das weltweit für rund 3,5 Milliarden Nutzer und Nutzerinnen der Dienste Facebook, WhatsApp und Instagram. An die sechs Stunden lang waren die Social-Media-Plattform sowie die Online- und Messengerdienste offline, keine Nachrichten kamen mehr durch.

Erst gegen Mitternacht mitteleuropäischer Zeit liefen die Dienste peu à peu wieder an.



Was war da los?

Das Unternehmen Facebook macht eine fehlerhafte Konfigurationsänderung verantwortlich. Diese habe die Verbindung der Nutzerinnen und Nutzer zu den drei Diensten gekappt. Die Unterbrechung des Datenverkehrs habe "kaskadenartige Auswirkungen auf die Kommunikation zwischen unseren Rechenzentren gehabt und unsere Dienste zum Stillstand gebracht", merkte der Vize-Präsident für Infrastruktur, Santosh Janardhan, in einem Facebook-Blog am Abend an.

Die Störung war so schwer in den Griff zu bekommen, dass Facebook der "New York Times" zufolge ein Team in sein Rechenzentrum im kalifornischen Santa Clara schicken musste, um einen "manuellen Reset" der Server zu versuchen.

Facebook verwies darauf, dass von dem Ausfall auch interne Systeme betroffen gewesen seien – wodurch es länger gedauert habe, das Problem zu diagnostizieren und zu beheben.

Das sagen Experten

Die Erklärung des Unternehmens deckt sich in etwa mit Vermutungen von Experten, die von einem Fehler in der Netzwerk-Infrastruktur ausgehen. Man müsse sich das wie "eine irreführende Umleitung" vorstellen, sagt etwa Moritz Metz, Redakteur der Multimedia-Sendung Breitband des Deutschlandfunk Kultur [AUDIO]. Dass Hacker hinter dem Chaos bei Facebook stecken könnten, hält er für eher unwahrscheinlich. Interne Daten und Informationen des Unternehmens würden "gehütet wie Kronjuwelen".

Auffällig sei jedoch die zeitliche Nähe zu einem anderen Vorfall bei Facebook: Eine ehemalige Mitarbeiterin und Whistleblowerin habe den Konzern schwer beschuldigt [AUDIO]. Facebook tue nur etwas für den eigenen Gewinn, aber viel zu wenig für die Eindämmung von Hate Speech – wohlwissend, wie schädlich etwa Instagram für Jugendliche sei.

"Wer weiß, vielleicht hat irgendein Idealist – ein Systemadministrator – an diesem richtigen Hebel aus Versehen seine Cola auf der Tastatur verschüttet", vermutet Metz. Und fügt hinzu: "Aber das sind alles nur Spekulationen."

Wie reagierten die User?

Deutschlandfunk Kultur-Redakeur Moritz Behrendt hat sich dazu im Netz nach Reaktionen umgehört und umgesehen [AUDIO]: "Sehr viele haben darauf hingewiesen, dass es doch auch andere Messenger-Dienste als WhatsApp gebe, mit weniger fragwürdigen Datenschutzrichtlinien – Signal zum Beispiel. Andere waren ganz begeistert, dass sie nun keine Meldungen im Minutentakt aus ihren WhatsApp-Elterngruppen mehr bekommen." Tatsächlich lief auch der Messengerdienst Telegram ohne Störungen weiter. Wer dort ein Profil hat, konnte einfach im anderen Kanal chatten.

Auch hätten viele User interessante Selbstbeobachtungen zu Protokoll gegeben, sagt Behrendt weiter. Etwa darüber, was passiert, wenn "diese riesige Prokrastinationsmaschine Facebook plötzlich ausfällt: 'Huch, mich haben plötzlich drei Leute angerufen'. Oder: 'Ich habe zwei Bücher gelesen, fünf Seiten geschrieben, drei Kurse vorbereitet und dann sogar mit meiner Frau gesprochen.' Und ein Lehrer schrieb: 'Wenn jetzt auch noch Tiktok ausfällt, dann kommen die Schülerinnen und Schüler morgen vielleicht sogar mal ausgeschlafen in den Unterricht.'"

Viele haben es also offensichtlich mit Humor genommen. Es habe aber im Netz auch viele ernste Kommentare gegeben, sagt Behrendt, etwa von Whistleblower Edward Snowden, der zum wiederholten Mal auf die Monopolstellung und die enorme Markt- und Medienmacht des Konzerns hingewiesen habe.

Und: Der Komplettausfall von WhatsApp sei für viele Nutzerinnen und Nutzer ein ausgesprochen ernstes Problem gewesen, vor allem in Ländern, in denen eine andere Form der Verständigung und Kommunikation nur schwierig möglich ist. Das spiegeln offenbar etliche Kommentare im Netz wider.

So sei es beispielsweise in Afghanistan für viele Menschen ein Schock gewesen, WhatsApp und Facebook nicht nutzen zu können. Dort gehörten der Social-Media-Kanal und der Messengerdienst zu den wenigen Möglichkeiten, Kontakt mit der Außenwelt aufzunehmen.

(Quellen: RTRD, dpa, AFPD, Moritz Metz, Moritz Behrendt, mkn)