Debatte um Fabian Wolff

„Mein Leben als Sohn“ ist der lange, am 16. Juli erschienene Essay betitelt, in dem Fabian Wolff auf Zeit Online viel über sich und seine Familiengeschichte geschrieben hat. Darin beschreibt er auch, wie seine Mutter ihm als Abiturient von jüdischen Vorfahren erzählt und er diese jüdische Identität begierig angenommen habe. Erst 2022 habe er recherchiert und erfahren, dass auch seine Ur-Urgroßmutter nicht jüdisch war.

Mittlerweile sind aufgrund anderer Äußerungen Wolffs Zweifel auch an dieser Darstellung aufgetaucht. Zeit Online hat vor den Essay einen Hinweis gestellt, dass den Vorwürfen nachgegangen werde. Auch für das Deutschlandradio und seine Programme hat Wolff gearbeitet, im Wesentlichen als Musik- und Literaturkritiker.

Wolffs Essay hat auch deswegen viele Reaktionen hervorgerufen, weil er zuvor in manchen Texten sehr stark aus einer jüdischen Position argumentiert und über Antisemitismus geurteilt hatte. Bisweilen wurde er als eine Art jüdischer Kronzeuge für harsche Israelkritik angeführt.

Der Publizist und Historiker Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, sagte im Deutschlandfunk Kultur, Wolffs an sich nicht sehr überzeugenden Argumente seien mit Begeisterung aufgegriffen worden, nur weil der Sprecher sich als jüdisch dargestellt habe.