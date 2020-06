Extra-Aufzeichnung für Dlf-Kultur: Spectrum Concerts Berlin Kammermusik-Kontraste bei Beethoven, Brahms und Bartók

Moderation: Mascha Drost

Kontraste: bunte Kirchenfenster spiegeln sich auf dem schwarzen Lack des Flügels in der Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem. (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

Spectrum concerts Berlin - die besondere Kammermusikreihe wird im Dlf-Kultur trotz geschlossener Säle fortgeführt, heute mit Kammermusik für Violine, Klavier und Klarinette. Musik von klassisch-romantischen Farben bis hin zur kontrastreichen Expressivität.

Der Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin ist der angestammte Veranstaltungsort der Spectrum Concersts Berlin. Doch dieser ist geschlossen. So kamen drei Musiker des Ensembles in die Jesus-Christus-Kirche Berlin, in unsere "Studiokirche" vom Deutschlandfunk Kultur, um ein aktuelles Programm für Sie aufzunehmen.

Clara-Jumi Kang, Eldar Nebolsin und Thorsten Johanns bei der Aufzeichnung ihres Programmes (Spectrum Concerts Berlin / Adil Razali)

Das Hauptwerk des Abends sind die "Kontraste" von Béla Bartók. Die Koppelung dieser herb-modernen Musik mit jener von Beethoven und Brahms scheint Kontraste zu provozieren. Doch Bartók erfuhr seine musikalische Ausbildung inmitten jener Beethoven-Brahms-Stilistik, von der aus er in eigene Musikwelten startete.

Unser Übertragungswagen vor der Jesus-Christur-Kirche Berlin-Dahlem. (deutschlandradio / Cornelia de Reese)

Detaillierte Informationen zum Programm erhalten sie hier in den aktuellen "Spectrum Notes".

Aufzeichnung des Konzertes am 30. Mai 2020 in der Jesus-Christus-Kirche Berlin

Ludwig van Beethoven

Romanze G-Dur für Violine und Klavier

Johannes Brahms

Sonate für Klavier und Klarinette Es-Dur op. 120 Nr. 2

Sieben Fantasien op. 116 für Klavier

Béla Bartók

Kontraste für Klarinette, Violine und Klavier Sz 111

Mitglieder der Spectrum Concerts Berlin:

Clara-Jumi Kang, Violine

Thorsten Johanns, Klarinette

Eldar Nebolsin, Klavier