Von Fritsch: "Die Kriegswirklichkeit kommt inzwischen bei den Russen an"

Rüdiger von Fritsch war vor seinem Ruhestand 2019 fünf Jahre lang Botschafter in Moskau. 1984 trat er in den Auswärtigen Dienst ein. Heutzutage schreibt er Bücher.

Heise, Katrin · 01. Juni 2023, 09:05 Uhr

Mehrere Jahre lang lebte Rüdiger von Fritsch als Deutscher Botschafter in Russland. Er beobachtet, dass die Menschen in Russland mehr und mehr realisieren, dass der Krieg in der Ukraine auch sie betrifft. Putin nennt der 69-Jährige einen "Diktator".