Rund 2000 Veranstaltungen sollen Besucherinnen und Besucher anlocken: Der 38. Evangelische Kirchentag in Nürnberg präsentiert ein umfangreiches Programm. Ob beim Essen oder bei den Veranstaltungen - der Kirchentag hat sich dieses Mal Nachhaltigkeit und Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben. Zehntausende werden in der zweitgrößten Stadt Bayerns erwartet, die Nürnberg für einige Tage bunter machen werden.

Wie immer behandelt der Kirchentag politische, gesellschaftliche und religiöse Themen. In diesem Jahr steht neben Klimawandel und Umweltschutz der Umgang mit der kolonialen Vergangenheit und mit Rassismus auf dem Programm. Außerdem gibt es eigene Thementage zu Verschwörungserzählungen, zu Zivilcourage oder zum Wohnen. Eine Besonderheit ist das Zentrum zu Spielen, das Nürnbergs Tradition als Spielzeugstadt aufgreift.

Auch wie sich Glauben und Kirche weiterentwickeln, wird die Kirchentagsbesucherinnen und -besucher beschäftigen. Sexueller Missbrauch in der evangelischen Kirche ist kein großes, aber doch ein wichtiges Thema in Nürnberg.

Für evangelikal orientierte Gläubige geht es beim Kirchentag bisweilen zu wenig um Jesus Christus – in Nürnberg aber wird ein Tag zusammen mit der Bibel- und Missionskonferenz Christustag begangen.

Viele Elemente gehören zu jedem Kirchentag

Viele Elemente wie der Abend der Begegnung, die morgendlichen Bibelarbeiten oder der Abschlussgottesdienst wiederholen sich bei jedem Kirchentag. Ansonsten können die Veranstaltungsformen variieren, seit ein paar Jahren gibt es zum Beispiel Barcamps oder Escape Games; in diesem Jahr werden erstmalig Veranstaltungen zeitgleich im Internet übertragen.

Die Zahl der großen Podien und der Bibelarbeiten ist gesunken. Möglicherweise wird der Kirchentag in Zukunft noch stärker auf kleinere, persönlichere Formate setzen, falls die Teilnehmerzahlen weiter sinken.

Mit diesem Bibelvers beginnt Jesus dem Markus-Evangelium zufolge zu predigen. In der Kirchentagsübersetzung lautet die Passage: "Jetzt ist die Zeit: Gottes gerechte Welt ist nahe. Kehrt um und vertraut der frohen Botschaft!"

"Jetzt ist die Zeit": Der Slogan des Kirchentages hängt bereits an der Außenfassade des Nürnberger Rathauses am Hauptmarkt. © picture alliance / dpa / Daniel Karmann

Es ist sicherlich kein Zufall, dass Gott und die christliche Botschaft im Kirchentagsmotto erst einmal nicht vorkommen. Wenn der kurze Satz allein steht, lässt sich viel hineininterpretieren – und im Kirchentagsprogramm gibt es zahllose Veranstaltungstitel, die damit spielen.

Neben den zahlreichen Gläubigen kommt viel Politprominenz nach Nürnberg, wie Bundeskanzler Olaf Scholz, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Außenministerin Annalena Baerbock, Wirtschaftsminister Robert Habeck, CDU-Chef Friedrich Merz sowie die Ministerpräsidenten Michael Kretschmer, Winfried Kretschmann und Markus Söder. Nach verschiedenen Auseinandersetzungen in den vergangenen Jahren ist diesmal kein AfD-Politiker eingeladen.

Präsident dieses Kirchentags ist der frühere Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU). "Wir wollen Meinungsblasen aufstechen und den Kirchentag öffnen“, sagt er. Daher sind manche Podien durchaus kontrovers besetzt – so spricht der Generalinspekteur der Bundeswehr, Carsten Breuer, mit dem Friedensbeauftragten der EKD, Friedrich Kramer. Kirchlicherseits sind unter anderen die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, mehrere Landesbischöfe und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, dabei.

Der Kirchentag finanziert sich zum Teil über öffentliche Gelder, in diesem Jahr kommen 5,5 Millionen Euro vom bayerischen Kultusministerium und drei Millionen Euro von der Stadt Nürnberg. Obendrauf gibt es noch Sachleistungen der Stadt in der Höhe von einer Million Euro, zum Beispiel, weil Veranstaltungsorte zur Verfügung gestellt werden.

Dazu kommen Mittel der bayerischen Landeskirche, und der Kirchentag selbst generiert auch eigene Einnahmen aus Ticketverkäufen, Spenden, Sponsoring und dem Verkauf von Fanartikeln wie dem Kirchentagsschal mit aufgedrucktem Motto.

Die öffentlichen Zuschüsse für Kirchentage und Katholikentage werden regelmäßig kritisiert. Für den kommenden Kirchentag im Jahr 2027 plant der Düsseldorfer Stadtrat dennoch eine Bezuschussung in Höhe von 5,8 Millionen Euro; ein Bürgerbegehren dagegen ist im April gescheitert.

Viel Aufwand und viel Aufmerksamkeit für die gastgebende Stadt

Für die gastgebende Stadt bedeutet der Evangelische Kirchentag einerseits viel Aufwand und hohe Kosten, andererseits aber auch viel Aufmerksamkeit. Nach Darstellung des Kirchentags entdecken viele Teilnehmende die Region als Reiseziel, die lokale Tourismusbranche profitiert.

Für die Zeit des Kirchentags herrscht in der Stadt eine Art Ausnahmezustand. Nicht nur das Messezentrum ist belegt, auch viele öffentliche Plätze werden für Gottesdienste, Veranstaltungen oder den Eröffnungsabend genutzt.

Zehntausende Christen unter freiem Himmel versammelt: Eröffnung des Kirchentages 2015 in Stuttgart. © picture alliance / dpa / Patrick Seeger

Fünf Tage lang sind viele Menschen mit farbigen Kirchentagsschals in der Stadt unterwegs, Schulen werden zu Gemeinschaftsquartieren umfunktioniert, Privatleute nehmen Gäste auf und in U-Bahnen werden bisweilen fromme Lieder angestimmt.

Der Evangelische Kirchentag findet seit 1957 alle zwei Jahre statt, im Wechsel mit dem (etwas anders organisierten) Katholikentag. Aufgrund der Corona-Pandemie war der letzte Kirchentag in Präsenz 2019 in Dortmund, 2021 wurde der 3. Ökumenische Kirchentag in Frankfurt am Main als hybride Veranstaltung vor Ort und digital abgehalten. 2025 soll der Evangelische Kirchentag in Hannover stattfinden, 2027 in Düsseldorf.

Schon 1919 gab es in Dresden einen Deutschen Evangelischen Kirchentag – hier wollte sich die evangelische Kirche in der Weimarer Republik neu organisieren. Damals dominierten allerdings national-konservative Stimmen.

Es folgten vier weitere evangelische Kirchentage zu Zeiten der Weimarer Republik. Doch der Deutsche Evangelische Kirchentag heute sieht seinen Anfang im Jahr 1949 begründet. Damals wurde eine evangelische Laienbewegung als Reaktion auf den fehlenden Widerstand der Amtskirche gegen den Nationalsozialismus gegründet, als „Schnittstelle zwischen Kirche und Welt“.

Der Evangelische Kirchentag ist ein eingetragener Verein mit Sitz in Fulda. Seine Generalsekretärin ist seit 2022 die Pfarrerin und Literaturwissenschaftlerin Kristin Jahn. Hochrangige Vertreter und Vertreterinnen der Evangelischen Kirche Deutschland (EKD) sind immer beim Kirchentag dabei und sitzen zum Teil auch im Präsidium. Zugleich legt der Kirchentag aber Wert darauf, sich als Laienbewegung von der Amtskirche abzusetzen.

Lange Zeit bewegte sich die Zahl der Dauerteilnehmenden um die 100.000, mit Ausreißern nach oben beim 1. Ökumenischen Kirchentag und beim Kirchentag zum Reformationsjubiläum 2017. Zum Kirchentag in Dortmund kamen dann nur noch rund 80.000 Dauerteilnehmende, für Nürnberg sind bislang 50.000 Tickets verkauft. Inhaltlich will der Kirchentag auch auf Menschen ohne Kirchenbindung zugehen. Es gehe um die Zukunft des Glaubens, man wolle sich aber "nicht an selbstverliebten Debatten über Schrumpfungsprozesse beteiligen“, so Präsident de Maizière. Die gastgebende Evangelisch-lutherische Landeskirche Bayerns hatte 2022 negative Rekordzahlen zu vermelden - über 48.000 Menschen traten aus.

Manche Podien sind so besetzt, dass kontroverse Diskussionen zu erwarten sind, zum Beispiel wenn der Aufsichtsratsvorsitzende von Siemens Energy, Joe Kaeser, mit Wirtschaftsminister Habeck und der Klimaaktivistin Carla Hinrichs über „Verantwortung und Schuld in der Klimakrise“ spricht. Sowieso ist der Umgang mit der Letzten Generation ein Streitpunkt - Kirchentagspräsident de Maizière bezeichnet ihre Aktionen als „nicht nur rechtswidrig, sondern auch schädlich“. Die EKD-Synode, also das Kirchenparlament, hat sich im vergangenen November dagegen mit den Klimaklebern solidarisiert.

Auch über andere Themen wird grundsätzlich in der evangelischen Kirche gestritten, zum Beispiel über Waffenlieferungen an die Ukraine. Beim Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt gab es Auseinandersetzungen darüber, wie Betroffene von sexualisierter Gewalt zu Wort kommen.