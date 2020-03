Europaweite Radio-Aktion Du bist niemals allein!

Gehört beim FC Liverpool auf jeden Fan-Schal: die Überzeugung, dass immer jemand da sein wird. (picture alliance / dpa / AP Photo / Rui Vieira)

Es ist die Hymne des FC Liverpool und darüber hinaus ein Song, der Menschen überall auf der Welt immer wieder bewegt hat: "You'll Never Walk Alone". Morgen wird das Lied europaweit auf vielen Radiostationen um 8.45 Uhr gespielt. Auch wir sind dabei!

Am Freitag spielen eine Reihe von öffentlich-rechtlichen wie privaten Rundfunkstationen europaweit zur gleichen Zeit – um 8.45 Uhr – den Song "You’ll Never Walk Alone" von Gerry and the Pacemakers. Hier eine Auswahl der Radios in Deutschland, die dabei sind und auf diese Weise Mut in der Coranakrise machen wollen:

WDR 2, WDR 4, 1Live, SWR3, RBB Radio Eins, hr3, YOU FM, Deutschlandfunk Kultur, Bayern 2, Antenne Niedersachsen



Hinter der Aktion steckt die Idee, Einigkeit in Zeiten der Krise zu zeigen, wie es der initiierende Radiomoderator Sander Hoogendoorn erklärt: "Dinge, wie diese Krise jetzt, gehen einfach über die Grenzen der Radiokanäle hinaus. Deshalb dachte ich: Warum spielen nicht alle Radiosendungen am Morgen das gleiche Lied zur gleichen Zeit? 'You‘ll Never Walk Alone' wäre unsere Wahl, denn es könnte zu denen sprechen, die im Moment eine unglaubliche Arbeit im Gesundheitswesen leisten, die krank sind oder die ihr Haus für eine Weile nicht verlassen können."

Der Songtext zum Mitsingen (von Oscar Hammerstein II / Richard Rodgers)



When you walk through a storm,

Hold your head up high,

And don't be afraid of the dark.



At the end of a storm,

There's a golden sky,

And a sweet silver song of a lark.



Walk on through the wind,

Walk on through the rain,

Though your dreams be tossed and blown ...



Walk on! Walk on! With hope in your heart,

And you'll never walk alone ...



You'll never walk alone



Walk on! Walk on! With hope in your heart,

And you'll never walk alone ...



You'll never walk alone.