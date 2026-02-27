Europa im Stresstest

Wie umgehen mit Blockierern?

53:46 Minuten Über Victor Orbáns Blockade-Politik in der EU diskutieren Sergey Lagodinsky (Grüne), die Journalistin Aleksandra Rybinska und Linn Seele, Leiterin des Europa-Zentrums bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik © imago / ZUMA Press Wire / Aaron Schwartz

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ist das Enfant terrible der EU: Mit seinem slowakischen Amtskollegen Fico blockiert er einmal mehr wichtige Hilfen für die Ukraine. Die EU steht da wie ein Papiertiger. Was tun?