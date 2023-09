Der Ruf nach einem "Europa der Vaterländer" ist hohl

Überhaupt ist Feindschaft eine Haltung, die mit dem Konzept des "Vaterlandes" eng verbunden ist. Den Heldentod fürs Vaterland zu sterben war eine dieser maskulinen Parolen, mit denen in Europa Millionen von Vätern dazu verführt wurden, in sinnlosen Kriegen ihr Leben zu lassen. Nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts von "Vaterländern" zu reden, ist schlicht zynisch.

Auch das ist metaphorisch zu verstehen. Das, womit Europa die Nationen nährt, ist ihre Lebensart – ihre Kultur. Europa ist ja nicht nur der Name für einen geografischen Raum, sondern auch die Chiffre für eine bestimmte Kulturform, die durch das geprägt ist, was man westliche Werte nennt: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – oder Freundschaft, wie es im alten Athen hieß, wo ebendiese Werte die Demokratie hervorbrachten. Werte, die dann in der Renaissance und in der Französischen Revolution neuerlich zur Geltung kamen – wenn sie auch nie ganz verwirklicht wurden.