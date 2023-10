EU-Gipfel in Brüssel

Aufruf zu humanitären Pausen und Korridoren in Gaza

03:52 Minuten Der erste Tag des EU-Gipfels stand ganz im Zeichen von Nahost - der Krieg in der Ukraine war nicht mehr das beherrschende Thema. © picture alliance / ANP / JONAS ROOSENS

Born, Carolin · 27. Oktober 2023, 05:08 Uhr

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel wurde am Donnerstag lange um die Formulierung gerungen. Nun haben sich die Staats- und Regierungschefs geeinigt, wie Hilfslieferungen sicher in den Gaza-Streifen gelangen sollen. Bei anderen Themen gibt es weiter Dissens.