"Es geschah in Berlin" - Folge 473/479 Fingierte Stars, geprellte Zecher

Vorgestellt von Michael Groth

Verführerisches Nachtleben in Berlin: Manch einer ging daraus schon geschröpft hervor. (picture alliance/akg-images)

Ein vermeintlicher Fußballstar kassiert munter Darlehen ein, betrügerische Lokale prellen ihre Kunden: Zwei weitere historische Krimis aus den 70ern aus unserem RIAS-Fundus "Es geschah in Berlin".

Im Februar 1951 begann der RIAS mit der Krimireihe "Es geschah in Berlin". Die von Werner Brink geschriebene Serie griff wahre Fälle aus den Protokollen der West-Berliner Polizei auf. Bis 1972 entstanden insgesamt 499 Episoden.

In der am 8. Oktober 1970 urgesendeten 473. Folge entpuppt sich ein falscher Fußballstar als Darlehensschwindler. Um halbseidene Lokale, die ihre Kundschaft mit perfiden Tricks prellen, geht es in der 479. Folge vom 10. Februar 1971.