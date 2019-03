Erik Westberg Vocal Ensemble Raumgreifende nordische Stimmen

Redaktion: Ruth Jarre

Die Mitglieder des "Erik Westberg Vocal Ensemble" kommen aus dem hohen Norden Europas. (Erik Westberg Vocal Ensemble / Maria Fäldt)

Im hohen Norden Schwedens liegt die kleine Stadt Piteå, die mit einem bestens ausgestatteten Konzert- und Kulturzentrum besticht, mit dem "Studio Acusticum". Dort stellte das "Erik Westberg Vocal Ensemble" neue Chormusik vor.

Im Jahr 1993 wurde das Ensemble "Erik Westberg Vocal Ensemble" gegründet. In einer Stärke von 16 bis 20 Stimmen widmet es sich vor allem der neueren Chorliteratur. Dabei wurden rund 40 Werke vor allem nordischer Komponisten uraufgeführt. In diesem Chor finden sich Sängerinnen und Sänger aus Schweden und Finnland zusammen, die entweder als Solisten oder Pädagogen in ihren Ländern tätig sind.

Erik Westberg gründete 1993 sein Vokalensemble (Erik Westberg / Mika Anagrius)

Aufzeichnung des Konzertes vom 23. Februar 2019 aus dem Studio Acusticum, Piteå

Frode Fjellheim

"A Sister from North"

Catharina Backman

"Kinderlied 6"

Brett Dean

"Was it a voice?"

Veljo Tormis

"Raua Needmine"

Erik Westberg Vocal Ensemble

Leitung: Erik Westberg