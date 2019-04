Ensemble "stile antico" mit neuem Album Exilkomponisten unter Elisabeth I.

Queen Elisabeth I. liebte Musik, nur nicht die von katholischen Glaubensbrüdern. (imago stock&people)

"In a Strange Land" ist das neue Album des Chores "stile antico". Das Ensemble hat hier Musik jener Komponisten gesammelt, die emigrieren mussten, um Elisabeth I. zu entgehen, die strikt gegen die Verfechter des katholischen Glaubens vorging.

Die englische Königin Elisabeth I. duldete während ihrer Regentschaft keinen katholischen Glauben in ihrem Land. Sie ließ Katholiken vehement verfolgen. Auch Musiker und Komponisten mussten sich zurückziehen, darunter die besten des Landes: Richard Dering war darunter, John Dowland und Peter Philips. Andere, wie William Byrd und Robert White, wählten die innere Emigration.

Werke dieser katholisch geprägten Komponisten hat das Ensemble "stile antico" in seinem neuen Album "In a Strange Land" gebündelt. Das Ensemble gilt seit seiner Gründung im Jahr 2006 zu den führenden Vokalensembles im Bereich der Alten Musik. Die zwölf Sängerinnen und Sänger arbeiten ohne Dirigent und geben ihr Wissen nicht nur außer in Konzerten und durch Aufnahmen, sondern auch in Workshops an den Nachwuchs weiter.

Werke von John Dowland, William Byrd, Richard Dering und Peter Philips

stile antico: "In a Strange Land"



Die CD ist bei harmonia mundi erschienen.