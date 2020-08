Ensemble Musica Negativa - Eine Retrospektive Beharren auf Innovation

Von Florian Neuner

Eines der Werke, dessentwegen Rainer Riehn das Ensemble Music Negativa gründete, war die "Glossolalie" von Dieter Schnebel. Der Komponist bei den 32. Internationalen Ferienkursen für Neue Musik Darmstadt, 1984 (Manfred Melzer. Archiv des Internationalen Musikinstituts Darmstadt (IMD)

Das Ensemble Musica Negativa war eines der ersten Spezialensembles für neue Musik in Deutschland. Es war vor allem die experimentelle Musik jenseits des akademischen Mainstreams, die die Musikerinnen und Musiker interessierte.

Der Name war von Theodor W. Adorno inspiriert, und mit Riehns Lebengefährten Heinz-Klaus Metzger hatte einer der profiliertesten und streitbarsten Musiktheoretiker seiner Zeit Einfluss auf die Programme, die Partei ergreifen wollten: für eine experimentelle Musik mit gesellschaftsveränderndem Anspruch. Eine Schallplattenbox trug denn auch den programmatischen Titel "Music before Revolution".



Dem Ensemble gehörten Musiker vor allem aus Deutschland und der Schweiz an, unter ihnen Hermann Danuser, Michael Dietz, Christoph Keller und Frank Wolff. Vor allem in den siebziger Jahren sind zahlreiche Rundfunkaufnahmen entstanden

Hochsinnlich und hochintellektuell

Freunde und Weggefährten von Heinz-Klaus Metzger und Rainer Riehn waren Fixpunkte der Programme des Ensembles. Nicht zuletzt um Dieter Schnebels "Glossolalie" aufzuführen, hatte Riehn das Ensemble Musica Negativa gegründet. Die "hochsinnliche und hochintellektuelle" (Heinz-Klaus Metzger) Musik von José Luis de Delás war ihm ebenfalls ein großes Anliegen.



Häufig kooperierte man auch mit dem großen Solitär und Querkopf Hans-Joachim Hespos, wohingegen die Begegnung mit Hubert Stuppner Espisode blieb – entfernte sich der Südtiroler Komponist doch bald von seinen avantgardistischen Anfängen.

Music before Revolution - Eine Retrospektive (3/3)



José Luis de Delás

"Cinco sellos" für neun Instrumente und Tonband (1972)



Hans-Joachim Hespos

"Druckspuren … geschattet" (1970)



Hubert Stuppner

"Gesang zur Nacht" für Sopran und Kammerensemble (1978)



Dieter Schnebel

Introduktion und Teil I aus "Glossolalie 61" für 3-4 Sprecher und 3-4 Instrumentalisten (1959/61)



Alide Maria Salvetta, Sopran

Ensemble Musica Negativa

Leitung: Rainer Riehn