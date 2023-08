Sommerferiencamps

Englisch lernen mit Rugby

05:14 Minuten Bei den Feriencamps lernen Kinder und Jugendliche spielerisch Sprachen - auch mit Rugby. © dpa / picture alliance / Malte Christians

27. August 2023, 17:32 Uhr

Englisch, Französisch, Spanisch: Vielen Kindern und Jugendlichen fällt Sprachen lernen in der Schule nicht leicht. In Verbindung mit Sport passiert das Vokabel- und Grammatiklernen dagegen so nebenbei – auch in Sommercamps in Mecklenburg.